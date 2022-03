D’Amico: “Dybala-Inter? Il tempo gioca a favore della Juve, vi spiego”

L'agente, tra i più noti a livello nazionale e internazionale che in passato ha gestito anche Del Piero, ha parlato del futuro di Dybala

Andrea D’Amico, agente tra i più noti a livello nazionale e internazionale che in passato ha gestito anche Del Piero, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala. «Secondo me la Juve farebbe bene a rinnovare Dybala, trovando un giusto equilibrio tra parte fissa e variabile dell’ingaggio, visto che ha avuto questi infortuni. Chi lo prende adesso lo tiene, a quell’età non ha mercato ulteriore: Dybala ha qualità, si è ambientato a Torino. Poi questo è un periodo complicato a livello internazionale, le proprietà russe smobilitano, c’è una ripercussione generale. Quanto al tira e molla: come in qualsiasi schermaglia contrattuale, dal momento in cui si firma, tutto si dimentica. Come due pugili che si picchiano fino al gong. Ipotesi Inter? Penso che la Juve sappia che per un giocatore rimanere in bianconero in questo momento storico ha un valore importante. Il tempo gioca a favore della Juve».