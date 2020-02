D’Amico: “Conte ora può gestire il turnover. Coppa Italia non è un ostacolo in vista della Lazio. L’ultimo turno…”

L’ex calciatore e opinionista Vincenzo D’Amico ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ nella settimana che si concluderà con il posticipo tra Lazio e Inter all’Olimpico: “Peserà in casa nerazzurra la sfida di Coppa Italia? Non è un ostacolo per la sfida alla Lazio. Ha allargato la rosa a gennaio e per Conte è più facile gestire il turnover della squadra. Se vuoi andare avanti in Coppa, devi farlo. Chi rafforza l’ultima giornata? Forse l’Inter, perché la Lazio ha giocato a Parma dove ha vinto meritatamente gestendola senza strafare. Ha fatto l’indispensabile per vincere. L’Inter lo aveva perso il derby ma è uscita fuori con una grande prestazione nella ripresa. Era più importante la sfida di Milano rispetto a quella di Parma“.