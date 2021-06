Inter, D’Amico: “Conte? Pensavo continuasse. Mai mi sarei aspettato che…”

Le parole dell'agente: "Pensavo che, dopo i festeggiamenti, l’incontro con Zhang sbloccasse la situazione per continuare con il progetto"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Andrea D'Amico , noto agente, ha parlato così dell'addio all'Inter di Antonio Conte : «Mai mi sarei aspettato che Conte andasse via dall’Inter dopo aver vinto lo scudetto e senza avere in mano un’alternativa. Pensavo che, dopo i festeggiamenti, l’incontro con Zhang sbloccasse la situazione per continuare con il progetto. Di fronte all’ipotesi di ridimensionamento, Conte ha preferito dire no».

«Ogni anno in questo periodo si fanno previsioni e poi ci sono sempre delle sorprese. Il super ricco Psg non è riuscito a vincere la Ligue 1 e neppure la Champions, nonostante due stagioni fa sia andato in finale. Non sempre c’è parallelismo tra bugdet a disposizione e risultati sportivi. Anche la Juve, la squadra secondo me più forte della Serie A, non è riuscita a vincere lo scudetto. Anche se adesso la vera vittoria è accedere alla Champions League per il ritorno economico che la qualificazione garantisce».