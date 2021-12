Mercato, l’ag D’Amico svela: “Non mi stupirei se Icardi fosse scambiato con…”

Le parole del procuratore: "Sarà un mercato soprattutto di prestiti o di scambi". Così sul futuro di Mauro Icardi

Intervenuto negli studi di Tiki Taka, Andrea D'Amico, noto procuratore, ha parlato così della prossima sessione di mercato, soffermandosi soprattutto sul futuro di Mauro Icardi, in uscita dal Psg: "Sarà un mercato soprattutto di prestiti o di scambi. La Juve avrà un mercato dove potrà vedere se i giocatori che non stanno facendo bene possano essere strumentali ad eventuali entrate. Non mi stupirei di un possibile scambio Arthur-Icardi: Mauro è un vecchio pallino dei bianconeri".