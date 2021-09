D’Amico: “Mercato Inter? Con Dzeko, Correa e Calhanoglu ha coperto bene le partenze”

L'agente Andrea D'Amico ha parlato del mercato da poco concluso e delle mosse messe a segno dall'Inter

“Hanno fatto un buon mercato, quest’estate, le società che dovevano vendere e hanno venduto a buoni prezzi e che hanno rimpiazzato spendendo meno: penso all’Inter, che con Dzeko, Correa e Calhanoglu ha coperto bene le partenze. Cito anche il Milan, che ha sostituito bene Donnarumma e ha preso un ottimo giocatore come Giroud; personalmente sono convinto che sia una ottima operazione anche l’acquisto di Messias. E poi ci sono le società che hanno messo a segno dei buoni colpi, come la Roma: i giallorossi hanno preso innanzitutto un ottimo allenatore, un grande motivatore, un comunicatore strepitoso quale è Mourinho. Non è un caso che la prima parte del mercato sia stata proprio quella dedicata agli allenatori: non potendo cambiare molto le rose, ci si è concentrati sui tecnici”.