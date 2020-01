D’Amico: “L’Inter deve vincere subito, sennò è fallimento. Eriksen? Con lui rischiano…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex calciatore Vincenzo D’Amico ha parlato così del mercato operato fin qui dall’Inter: “Chi ha i soldi e li può spendere, lì spende. L’Inter investe forte, lo abbiamo già visto con Conte. Ha allestito una buona squadra e sta mettendo le pedine giuste dove Antonio pensa che manchi qualcosa. A questo punto la Juve deve impegnarsi alla morte per vincere lo scudetto numero 9 di fila, sennò si ferma qui. Se arrivano questi giocatori, deve vincere subito, sennò è un fallimento. L’Inter non è partita per arrivare seconda, ma per vincere. Da mesi Antonio si lamenta della coperta corta. E ora si è intervenuti. Conte non è andato a Milano per arrivare secondo”.

Sul possibile arrivo di Eriksen:

“I soldi spesi per Barella dove vanno? Giocherà il danese credo, molto meno l’azzurro. E’ un titolare della Nazionale e potrebbe fare panchina, con un Europeo alle porte. Stesso discorso per Sensi, perché anche lui rischia”.

Sull’affare Spinazzola-Politano:

“Ma perché la Roma, visto il problema con Zaniolo, non prende ugualmente Politano? Ha una necessità, quindi sarebbe un buon acquisto”.