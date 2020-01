Mourinho: “Eriksen domani giocherà. L’Inter? Se sono ottimisti significa che…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Watford, Jose Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato così della situazione legata a Christian Eriksen, sempre più vicino all’Inter in questa sessione di mercato: “Eriksen giocherà contro il Watford domani. L’Inter? Se sono ottimisti vuol dire che sono pronti a farci un’offerta, cosa che non è ancora avvenuta. Chiedete all’agente, ne sa più di me. Quando vedo gente con responsabilità che ne parla, sono sorpreso”, ha detto lo Special One.