Conte studia la nuova Inter: caccia alla spalla di Lukaku. Kumbulla per la difesa e nuovo centrocampo

L’Inter è concentrata su questo finale di stagione che, dopo l’uscita dalla Coppa Italia, la vede ancora in corsa sia in Serie A che in Europa League. Ma la dirigenza nerazzurra ragiona anche alla prossima stagione, sui rinforzi che potrebbero rendere ancora più competitiva la formazione di Conte.

ATTACCO – “La priorità è trovare il nuovo partner d’attacco per Lukaku. Svaniti i nomi più gettonati, da Cavani a Mertens passando per le difficoltà nella trattativa per Morata e il no del Torino per Belotti. In casa Inter ci si muove, per il momento, su piste meno eclatanti. Se Lukaku è la punta numero uno e mister X la numero due, per completare il reparto servono la 3 e la 4. Alexis Sanchez, in stagione, è stata la prima alternativa in attacco. Perché l’Inter continui a tenerlo, però, è necessario che lo United decida di proseguire nel prestito che garantisce, da parte dei Red Devils, la copertura di una cospicua fetta dell’ingaggio oneroso del cileno (12 milioni). Per la quarta opzione dell’attacco è sempre vivo l’interesse per il giovane brasiliano Matheus Cunha, dell’Herta Berlino, che andrebbe a prendere il posto di Esposito destinato al prestito al Parma”, si legge su Sportmediaset.