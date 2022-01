D’Amico: “Inter? Sul mercato brava già in estate. Dybala? La Juve ha capito che…”

Le parole del procuratore: "Dybala? La Juventus ha capito che il giocatore non ha alternative e sta tirando la corda"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Andrea D'Amico, procuratore, ha parlato così del mercato, soffermandosi sul futuro di Paulo Dybala: «La Juventus ha capito che il giocatore non ha alternative e sta tirando la corda. Il MIlan? Mi è piaciuto come si è mosso ultimamente, a fari spenti. E anche l'Inter, brava già in estate. Per il futuro l'uomo-mercato sarà Zaniolo. Finora ha avuto tanta sfortuna ma le sue qualità sono enormi», le sue dichiarazioni.