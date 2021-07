D’Aversa: “Damsgaard? Il presidente è stato chiaro, non svenderà”

Il tecnico della Sampdoria ha parlato a Sky Sport del danese per il quale ci sono diversi interessamenti di mercato

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - "Damsgaard può dimostrare ancora di più il suo valore nel campionato italiano. Gli permetterebbe di crescere ancora di più. Per quanto mi riguarda è un calciatore importante, poi nelle dinamiche di mercato non voglio entrare. Il presidente comunque è stato chiaro che non svenderà". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa a Sky Sport parlando del futuro del talento danese.