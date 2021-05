Dan Peterson: “L’Inter è l’anima di Conte. Conosco interisti che dicono…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Dan Peterson elogia Antonio Conte, grande artefice dello scudetto conquistato dall'Inter

"Ecco la mentalità di Conte: «Non andiamo in campo per un pareggio!». E tutti sono stati trascinati nella missione. Su certi aspetti, Conte è inflessibile, su altri dimostra saggezza e grande flessibilità. Ha tenuto in panchina per sei mesi Eriksen, che oggi vince le partite, è una stella. Lo scorso anno dava la colpa per le sconfitte agli altri. Ora, come un grande generale, ha preso le frecce della critica nel proprio petto. Conte non è simpatico a tutti: conosco interisti che dicono «non mi piace, è arrogante». Dicevano lo stesso di José Mourinho. Conte ha trasmesso quella giusta arroganza che una grande squadra deve avere: vuol dire… autostima. Conte non è morbido nemmeno con i dirigenti: ha già dichiarato che vuole chiarezza, progetto, garanzie. Il suo messaggio: «Bello lo scudetto. Ora la Champions!». Chi non sta con lui, scenda dal pullman. Se l’Inter se lo lascia scappare, sarà un Titanic 2021. Attenti tutti!".