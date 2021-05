Conte: “Stiamo godendo, combatto per l’Inter contro tutti. Resto? Decideremo insieme il meglio”

Intervistato da Le Iene, Antonio Conte ha parlato così della vittoria dello scudetto dell'Inter

"E' stata una bella gioia, una grande soddisfazione per noi, il club e i tifosi. Ho festeggiato in famiglia. Brozovic? Quella è congiuntivite. L'Inter nel suo cuore? Quando firmo per una squadra divento il primo tifoso, è inevitabile che combatta per l'Inter contro tutto o tutti. Resta tifoso della Juventus? Rimango sempre un grande tifoso per le squadre che ho allenato, Arezzo, Lecce, Bari, Juventus e Chelsea. Mourinho ha firmato alla Roma? Mourinho che torna in Italia è una bellissima notizia per tutti quanti, gli auguro il meglio a parte quando giocherà contro l'Inter. Vi riabbraccerete? Sicuramente, c'è grandissimo rispetto. Quando c'è competizione, morte tua o vita mia. Lukaku o Ronaldo? Ronaldo è un campione che ha dimostrato il suo valore, Romelu è un grandissimo calciatore. Ronaldo ha uno status più alto ma Romelu ha tutte le possibilità per fare qualcosa di importante".