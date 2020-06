D’Angelo (Gds): “Ecco uno dei motivi per cui l’Inter non confermò Spalletti. Zhang disse…”

Intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo, svela uno dei motivi che spinsero l’Inter a non confermare Spalletti: “L’Inter punta in modo importante alla Coppa Italia. Uno dei motivi che hanno sancito la rottura definitiva tra il club nerazzurro e Luciano Spalletti fu proprio l’eliminazione dal trofeo. Zhang disse chiaramente che voleva arrivare fino in fondo, ma l’Inter fu eliminata ai quarti di finale dalla Lazio”.

(areanapoli.it)