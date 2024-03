Uscito dal carcere dopo aver pagato la cauzione da un milione di euro, Dani Alves continua a far parlare di sé. Come riporta Footmercato, il brasiliano, condannato per stupro giovedì scorso si è recato alla stazione di polizia - deve farlo una volta alla settimana, come previsto dalle condizioni del suo rilascio provvisorio - ed è stato aggredito verbalmente da diverse persone per strada.