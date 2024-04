Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 contro il Cagliari, Danilo , difensore e capitano della Juventus, ha parlato così del rigore non fischiato per fallo di Mina su Alcaraz in avvio di partita:

"Non mi ha fatto arrabbiare, questi errori contro la Juventus sono accaduti spesso. Cosa posso dire, ci sono mille immagini, c'è il VAR, non ci fischiano un rigore così, cosa posso dire? Io non sto avendo una bella stagione, un po' di cose non sono andate bene nel ritorno e per questo abbiamo questo distacco di punti dall'Inter, questi alti e bassi non devono accadere alla Juventus"