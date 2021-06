Danimarca, Eriksen dopo lo scudetto con l’Inter è carico e vuole essere decisivo

Oggi il debutto della nazionale di Hjulmand: occhi puntati, ovviamente, su Christian Eriksen

Oggi alle 18 ci sarà il debutto ad Euro2020 della Danimarca di Kasper Hjulmand, che affronterà la Finlandia. Per i tifosi dell'Inter questa gara può avere un aspetto interessante, come si legge tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Per la Danimarca occhi puntati su Eriksen, che arriva a Euro2020 dopo una stagione turbolenta all’Inter. Motivato, carico, vuole essere decisivo. Soprattutto dopo lo scudetto in Serie A".