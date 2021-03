Qual. Mondiali 2022, la Danimarca ne fa 8 alla Moldavia: Eriksen in campo 15′

Tutto facile per la Danimarca nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar contro la Moldavia. Eriksen in campo 15'

Marco Macca

Tutto facile per la Danimarca nel match di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar contro la Moldavia. La Nazionale allenata da Hujlmand, infatti, batte gli avversari alla MCH Arena di Herning per 7-0. Gara senza storia: i primi 45' si chiudono con i padroni di casa in vantaggio per 5-0 con le reti di Dolberg, Darmsgaard (doppietta), Stryger Larsen e Jensen. Nella ripresa ancora Dolberg, Skov e Ingvartsen hanno arrotondato il risultato. Pochi minuti per Christian Eriksen.

Il centrocampista dell'Inter, risparmiato inizialmente dal ct danese dopo il match contro Israele, è infatti entrato in campo solo al 77' al posto di Lasse Schone, giocando così circa un quarto d'ora. Una buona notizia per Antonio Conte, che conta sull'ex Tottenham per il prossimo match a Bologna contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic.