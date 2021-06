Danimarca, i giocatori tornano in campo per allenarsi. Quattro psicologi di supporto

La Nazionale danese, dopo quanto accaduto a Eriksen, dovrà gestire soprattutto l'aspetto psicologico e mentale dei giocatori

"Ecco perché giocatori e staff tecnico sono stati assistiti da un team di quattro psicologi, nella speranza di cancellare l’immagine terribile di Eriksen a terra allo stadio Parken. «Proveremo a ritrovarci, a fare del nostro meglio, in fondo è anche il desiderio di Christian», ha detto il c.t. Hjulmand. La nazionale è all’hotel Marienlyst di Helsingor, 45 km a nord di Copenaghen, dove la Danimarca quasi arriva a baciarsi con la Svezia. La bolla anti Covid, almeno per una volta da quando è iniziata l’avventura europea, è stata rotta. Perché proprio su suggerimento degli psicologi, la federazione ha concesso ai giocatori di incontrare i familiari, per staccare la spina. E’ però di nuovo a Helsingor che oggi Hjulmand dovrà trovare le parole per motivare i suoi verso la partita più difficile, quella con il Belgio di giovedì, che ora è un dentro-fuori dopo il k.o. con la Finlandia. Dubbi di formazione non ce ne sarebbero, a parte quello legato proprio alla sostituzione di Eriksen: dentro Jensen? Oppure il sampdoriano Damsgaard? Ma più che l’aspetto fisico, conterà quello psicologico", spiega La Gazzetta dello Sport