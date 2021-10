Danova: “Scudetto? Per la Juve non sarà facile recuperare, però magari…”

Le parole dell'ex calciatore: "Non sarà facile recuperare, però c'è da dire che i bianconeri potrebbero inanellare un filotto importante"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Luigi Danova, ex calciatore della Juventus, ha parlato così delle possibilità della squadra di Massimiliano Allegri di tornare in corsa per la vittoria dello scudetto: "Non sarà facile recuperare, però c'è da dire che i bianconeri potrebbero inanellare un filotto importante. Poi magari le altre davanti calano...", le sue parole.