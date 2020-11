Darmian: “Siamo scesi in campo convinti, credo si sia visto. Boga? Abbiamo limitato tutti…”

Le parole di Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo la bella vittoria contro il Sassuolo: “Sicuramente è stata un’ottima prestazione di tutta la squadra. Era quello che ci voleva in questo momento, volevamo riscattarci dalla sconfitta. Questo è stato il miglior modo per farlo. Sapevamo di incontrare una squadra in forma, con elementi di qualità. Noi siamo venuti qui convinti di quello che dovevamo fare e penso si sia visto in campo. Primo assist in maglia nerazzurra? Quando si può dare una mano in fase offensiva è sempre un piacere. La cosa più importante è dare un contributo alla squadra. Boga? Sapevo di avere un avversario tosto bravo nell’ 1 contro 1. Abbiamo fatto un’ottima fase difensiva, abbiamo limitato non solo Boga, ma tutti i loro attacchi e giocatori offensivi. Abbiamo fatto un’ottima prestazione generale. Atteggiamento in CL? Dobbiamo avere la stessa voglia, la stessa cattiveria. Sarà una partita difficile, lo abbiamo visto a San Siro. Ogni partita di Champions è difficile Andremo là per fare la nostra partita, vogliamo fare tutto finché la matematica non ci condanna. Vogliamo fare più punti possibili in queste due partite”.