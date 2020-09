Inter-Darmian, i dettagli del contratto. Al Parma 2,5 milioni, nell’affare anche un giovane?

Dopo Kolarov, l’Inter è pronta a chiudere un’altra operazione di mercato: è fatta per Matteo Darmian, che arriva a Milano dopo un anno trascorso a Parma. Intesa raggiunta da tempo sia con il giocatore che con il club ducale, anche se, secondo Tuttosport, nell’operazione potrebbe rientrare anche un giovane nerazzurro: “Con Darmian è praticamente tutto fatto (contratto di 4 anni con stipendio vicino ai 2 milioni), così come col Parma a cui andranno 2.5 milioni: l’Inter sta cercando di piazzare un’uscita per ricavare i soldi da girare ai ducali, ma non è da escludere che alla fine si possa trovare un accordo con una contropartita (un giovane)“.