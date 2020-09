Inter, la confidenza di Darmian che può essere decisiva: “Ha detto agli amici che…”

“Matteo Darmian si sente già un giocatore dell’Inter“. Apre così l’articolo di Calciomercato.com relativo al futuro del terzino del Parma. Il giocatore era stato infatti bloccato dal club nerazzurro la scorsa stagione e ora può davvero approdare a Milano: “Questione di tempo, forse solo di giorni, certamente di cessioni perché in primis c’è da vendere.

Ma appena dopo, il terzino ha confidato agli amici di essere ormai convinto di vestire la maglia nerazzurra per la stagione 2020/2021 agli ordini di Conte, come da accordi stipulati un anno fa quando c’era proprio l’Inter dietro le quinte del colpo del Parma per riportare Darmian in Italia dal Manchester United. La cifra sarà di 2,5 milioni di euro, questa la base d’intesa pronta col Parma”, si legge.