Matteo Darmian, in un'intervista rilasciata a RaiSport, ha parlato dell'eliminazione dell'Italia dall'Europeo e della delusione dei ragazzi di Spalletti. «Se mi aspettavo questa sottomissione? No, volevamo fare bene per noi e per tutta l'Italia ma purtroppo è arrivata una brutta sconfitta. La Svizzera ha meritato di passare il turno e c'è poco da dire, prevale tanto rammarico e tristezza di essere stati eliminati da questo torneo».