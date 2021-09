Darmian: “Sempre pronto a dare il mio contributo. La concorrenza ti fa dare di più”

Al termine della gara del Franchi tra Fiorentina e Inter, ai microfoni di Dazn, ha parlato uno dei protagonisti della sfida

Vittoria pesante dell'Inter in casa della Fiorentina. Dopo un primo tempo di sofferenza, chiuso in svantaggio, l'Inter reagisce nel secondo tempo e ribalta la gara chiudendo sul 3-1. Di Darmian, Dzeko e Perisic i gol vittoria. Al termine della gara ha parlato proprio l'autore del primo gol Darmian:

"Cerco di mettermi a disposizione e dare il mio contributo per portare a casa punti e vittorie. Quando si fanno gol importanti si è soddisfatti. Credo che giocare per l'Inter sia normale avere tanta concorrenza e quella sana ti spinge a dare qualcosa in più anche durante la settimana. Nell'intervallo abbiamo parlato e sistemato alcune situazioni. Nel secondo tempo grande reazione e abbiamo ribaltato la partita nel giro di 3', una grande vittoria".