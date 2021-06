Darmian-Gagliardini, usato sicuro per Inzaghi: c’è ancora posto all’Inter per loro

Il difensore e il centrocampista faranno parte della rosa nerazzurra anche nella prossima stagione: garanzie per il nuovo tecnico

Fabio Alampi

Nella nuova Inter targata Simone Inzaghi ci sarà ancora spazio per Matteo Darmian e Roberto Gagliardini: gregari sempre pronti in ogni circostanza, un usato sicuro che farà sicuramente comodo al nuovo allenatore nerazzurro. Così scrive Tuttosport: "Dell’attuale rosa dell’Inter sicuramente fanno parte anche quei classici elementi di affidabilità totale. Uomini spogliatoio, fondamentali per il gruppo e preziosi quando chiamati in causa. Come Matteo Darmian e Roberto Gagliardini , che rappresentano al meglio quel tipo di giocatore non troppo appariscente, ma che possono diventare una risorsa da lanciare nella mischia nel momento più opportuno. Professionisti da usato garantito che assicurano impegno massimo e totale abnegazione ogni qual volta scendono in campo. Profili poco mediatici di pedine fidate assolutamente valide e apprezzate dai propri allenatori".

"Nella stagione appena conclusasi, l’esperto esterno ha conquistato eccome, e non solo una volta, le prime pagine dei giornali. Le reti di Darmian contro Cagliari e Hellas Verona sono valse sei punti, ma soprattutto, come specificato da Antonio Conte subito dopo l’1-0 contro gli scaligeri, un «95% di scudetto». Una bella soddisfazione per l’ex Torino, United e Parma, arrivato a Milano tra i mugugni di alcuni tifosi e trasformatosi nel simbolo dell’efficienza dei gregari nerazzurri. Se davvero Hakimi dovesse essere ceduto per rimettere a posto i conti del bilancio, sarebbe lui, in attesa di eventuali rinforzi, il nuovo titolare della fascia destra della squadra campione d’Italia".

"Discorso diverso invece per l’ex centrocampista dell’Atalanta. Gagliardini, almeno a livello teorico, parte dietro rispetto ai vari Brozovic, Eriksen e Barella. Ma ciò non significa che non possa convincere Simone Inzaghi a concedergli spazio e minutaggio di rilievo. Il mister piacentino, almeno secondo qualche datato spiffero di mercato, ha sempre apprezzato le qualità da metodista del bergamasco. Tanto che in tempi non sospetti il profilo del calciatore era stato accostato più volte proprio alla Lazio. Nell’Inter che sarà Gagliardini può diventare un tassello funzionale e considerevole. Non solo per la solita legna in mediana, ma anche per duttilità e capacità di inserimento. Caratteristiche similari per certi versi a quelle di quel Marco Parolo tanto utilizzato e coccolato da Inzaghi in biancoceleste".