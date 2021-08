Darmian: “Merito del gol del Tucu? 50-50. Rispetto a Hakimi e Lukaku ci dobbiamo…”

Le parole del giocatore nerazzurro dopo la vittoria contro il Verona

"C'ho creduto fino in fondo, mi sono detto che dovevo arrivarci per forza. Poi il Tucu ha fatto un gran gol. Merito? 50-50- Ha fatto un gran gol, bene così. Sicuramente non volevamo uscire da questo stadio con zero punti, essendo entrati con più cattiveria. Siamo riusciti a portare la partita in parità. Abbiamo vinto una partita tanto difficile quanto importante. Ci aspettavamo una partita difficile, un Verona aggressivo. Non abbiamo fatto la nostra migliore prestazione nel primo tempo. Poi la volontà di portare a casa i tre punti è uscita. Loro sono calati, avevano speso tantissimo nel primo tempo. Siamo entrati con uno spirito diverso e abbiamo portato a casa i tre punti. Fondamentalmente non è cambiato tantissimo il lavoro degli esterni. Sono arrivati dei giocatori con caratteristiche diverse rispetto a Hakimi e Lukaku, ci dobbiamo adattare di più alle loro caratteristiche. Sono arrivati sicuramente dei giocatori con qualità importanti e lo hanno dimostrato in queste due partite". Con queste parole Matteo Darmian ha analizzato la vittoria contro il Verona ai microfoni di Inter TV.