Darmian: “Italia, vittoria con Malta risultato giusto. Spalletti ci chiede…”

Matteo Darmian, alla fine della partita dell'Italia contro Malta, ha parlato della vittoria per 4-0. «Emozione di tornare in campo in una gara così? Era importante vincere oggi davanti ad un pubblico fantastico che ci ha spinto da inizio alla fine. si è visto che volevamo fare la partita e si è visto un buon atteggiamento da parte di tutti. Risultato giusto, ci fa guardare avanti in maniera positiva», ha sottolineato l'interista.