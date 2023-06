Darmian: “Contenti e orgogliosi di essere qui. Il Manchester City si può battere”

Matteo Darmian , ai microfoni di Sport Mediaset nel corso dell'Inter Media Day, ha parlato dell'imminente finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno a Istanbul: "Ci sono tante emozioni che si susseguono da qui al fischio d'inizio, però siamo contenti e orgogliosi di essere arrivati fino a questa partita. Ce lo siamo meritati, quindi ce la vogliamo godere. Da oggi prepareremo la partita, cercvheremo di farlo nel migliore dei modi per farci trovare pronti.

Quando ho capito di poter arrivare in finale? Non lo so, il nostro percorso è stato in crescendo, a partire dal gruppo che era sicuramente uno dei più difficili di questa Champions League. Noi però ci abbiamo sempre creduto dall'inizio e siamo stati bravi a superarlo, non era facile. Piano piano questo sogno si è concretizzato e siamo contenti. Si può battere il City? Sicuramente. Sappiamo che è un avversario difficilissimo, penso che al momento sia la squadra più forte al mondo, ma anche noi siamo forti e dobbiamo essere consapevoli di questo. Dovremo affrontarlo con il massimo dell'attenzione e della determinazione e fare la nostra partita".