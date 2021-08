GdS – Inter, Darmian, Calhanoglu e… Nandez? Quanti jolly a disposizione di Inzaghi

Vista la difficoltà ad agire sul mercato, i nerazzurri puntano su giocatori duttili in grado di coprire più zone del campo

"Nahitan Nandez si dirige spedito dall’Uruguay verso Milano con naturalezza: non è solo il cagliaritano che brama l’Inter (e ritarda il ritorno in Sardegna), è anche l’Inter che brama l’uruguaiano (e, intanto, conta i tanti jolly in squadra)". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che evidenzia come Nandez sia uno dei tanti giocatori duttili su cui Inzaghi potrà contare nel corso della stagione, nel caso in cui la trattativa con il Cagliari, come sembra, possa concretizzarsi per il meglio. "Simone Inzaghi ama da sempre i giocatori che riescono a recitare su spartiti diversi e, non a caso, cerca un esterno da riciclare a nuove mansioni. Con Nandez, infatti, l’Inter non prende soltanto un laterale destro, l’erede del marocchino, ma pure un guerriero che si esalta nelle battaglie in mediana", conferma il quotidiano.