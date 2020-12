Darmian: “Questi tre punti pesano, valgono tanto. I conti si fanno alla fine, sul rigore…”

Matteo Darmian ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Napoli: “Sapevamo che non era una partita facile, che incontravamo un avversario forte. Quando si affrontano queste partite e si portano a casa i tre punti, valgono tanto. Oggi pesano questi tre punti. Fanno crescere, non era facile. Abbiamo saputo soffrire e abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. Noi dobbiamo continuare così. A lavorare e pensare a partita dopo partita. Poi i risultati arriveranno, i conti si sono fatti alla fine. Rigore? In queste partite sono i dettagli che fanno la differenza. Appena ho visto quella palla mi sono subito fiondato e ho cercato di toglierla al portiere. A me era sembrato subito chiaro che fosse rigore, e così è stato. Dopo una vittoria si recuperano meglio le energie, siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Faremo il possibile per recuperare anche se non abbiamo tanti giorni. ci faremo trovare pronti per questi impegni”.

(Inter TV)