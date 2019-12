Alonso, richiesta boom: l’Inter pensa a Darmian. Politano parte solo per una pedina

Non solo Vidal nei desideri di Conte. Il mercato dell’Inter, molto probabilmente, non si fermerà al centrocampista. Nel mirino del club nerazzurro ci sono un esterno sinistro e un attaccante. Questi i movimenti, secondo il Corriere dello Sport:

“Richiesta monstre del Chelsea per Alonso: 45 milioni, un botto pauroso. La conferma che, dopo i noti fatti, per apparecchiare una trattativa tra la Granovskaia e Conte servirebbe la presenza di almeno dieci avvocati. Così l’Inter medita di anticipare Darmian (già bloccato la scorsa estate con l’avallo del Parma) e presto capirà se i mal di pancia firmati Godin sono passeggeri o avranno bisogno di una cura lontano da Milano. Il famoso attaccante centrale (Giroud o Llorente) appartiene a valutazioni che verranno fatte partendo da due presupposti: Sanchez sta tornando; Politano deve andare per pensare a una nuova pedina da ultimi trenta metri. Kulusevski è un’altra storia, una necessità: l’Inter pensa di essere legittimamente in vantaggio, vorrà chiudere almeno per giugno, sapendo di dover preparare un assegno da 35 milioni più bonus a volontà (cinque? Forse sette, chissà se basteranno)”.