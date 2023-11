Darmian: “Siamo sulla strada giusta. Guardiamo a noi stessi. Il passaggio di Calha…”

Quinta vittoria in trasferta per l'Inter che espugna il campo dell'Atalanta. Al termine della gara Matteo Darmian ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn: "Il passaggio di Calhanoglu? Ogni tanto in allenamento proviamo diverse soluzioni, anche per il terzo per arrivare in area avversario, ho visto che c'era lo spazio e Calha con le qualità che ha, ha messo una grande palla. Siamo riusciti a sbloccare una partita complicata. Il mio atteggiamento? Penso che giocare in un club importante come l'Inter è sempre un piacere, normale che ci sia tanta concorrenza, però ci sono tante partite e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Io cerco di mettermi a disposizione della quadra, mi fa piacere avere la fiducia dei compagni, questo aiuta".