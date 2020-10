Darmian: “Genoa, avversario tosto. L’Inter deve fare tre punti, ha qualità per farlo”

Matteo Darmian, titolare anche oggi dopo il debutto in Champions, ha parlato prima della gara contro il Genoa. Queste le parole del giocatore nerazzurro ai microfoni di Skysport: «Cosa serve oggi per i tre punti? L’avversaria è una di quelle toste. Bisognerà mettere in campo tutta la determinazione, abbiamo le qualità per portare a casa alla vittoria. In cosa migliorare? Penso che si possa migliorare sotto tutti i punti di vista ma oggi dobbiamo vincere dopo una settimana in cui abbiamo perso il derby e pareggiato col borussia. Ho cercato di lavorare e farmi trovare pronto. Ho fatto una buona prestazione in Champions, penso. Purtroppo non è arrivata la vittoria».

(Fonte: SS24)