Darmian, punto fermo dell’Inter e di Inzaghi: domenica tornerà sulla fascia

Ieri in casa Inter è stato il giorno di Matteo Darmian. Il giocatore ha rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2024. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Darmian sarà un punto fermo dell’Inter anche nel derby: "La sua candidatura è molto più avanzata rispetto a quella di Dumfries, come titolare. Sull’onda lunga del gol segnato martedì, e che ha regalato a Inzaghi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia".