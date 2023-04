Darmian, alternativa a chi? Unico sempre in campo da titolare in Serie A nel 2023

Un gregario buono per tutte le occasioni, utile in ogni posizione: Matteo Darmian ha dimostrato anche in questa stagione tutto il suo valore. Ma non chiamatelo alternativa: il difensore classe '89 è a tutti gli effetti un titolare dell'Inter, e nel nuovo anno ha ritoccato ulteriormente le sue statistiche di impiego. Il sito ufficiale nerazzurro, a tal proposito, ha pubblicato una nota significativa:

Tra i giocatori dell'Inter Matteo Darmian è quello che è sceso in campo più volte da titolare in Serie A dall'inizio del 2023: il difensore italiano è partito dal 1' in tutte le 13 gare di campionato disputate da gennaio in avanti, collezionando in totale 1038 minuti.