Darmian: “Siamo sulla strada giusta, vogliamo continuare così. Il mio segreto…”

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Real Sociedad: "Che Inter dobbiamo aspettarci? Un'Inter come nelle ultime partite, attenta e determinata. Sappiamo la difficoltà della sfida di domani, ma scenderemo in campo per ottenere la vittoria e il primo posto nel girone. Arrivare primi per evitare una big negli ottavi? Il nostro approccio non dipende da questo. Noi cercheremo di scendere in campo come abbiamo sempre fatto per portare a casa la vittoria e lo dimostreremo domani.

Il mio segreto per far bene in tutte le posizioni? Il lavoro quotidiano, non è niente di particolare. Io mi metto a disposizione della squadra e del mister, e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. In cosa siamo cambiati rispetto a 12 mesi fa? Non so, sicuramente siamo più consapevoli delle nostre qualià. L'anno scorso, soprattutto in campionato, abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo riusciti a essere continui. Quest'anno siamo partiti bene, siamo sulla strada giusta e vogliamo continuare così".