Darmian: “La nostra forza è che ci sentiamo tutti importanti. Vogliamo lottare…”

Ha segnato un gol importantissimo e alla fine della partita, ai microfoni di Inter TV; ha spiegato la forza di questo gruppo che ha un obiettivo grande.

Matteo Darmian ha commentato il gol segnato contro il Genoa e naturalmente la vittoria dei nerazzurri: "Sapevamo che era una partita importante per noi, penso si sia visto fin dall'inizio. Volevamo subito sbloccarla e così è stato. Siamo scesi in campo determinati con la giusta voglia, potevamo chiuderla già nel primo tempo. Fortunatamente l'abbiamo chiusa nel secondo tempo. Sono migliorato sicuramente tanto. La cosa importante è farmi trovare pronto. Abbiamo bisogno di tutti, ci sono tante partite. Non è una stagione semplice tra Covid, infortuni. Abbiamo bisogno di tutta la rosa. Ci sentiamo tutti importanti. Questo è fondamentale se vogliamo raggiungere qualcosa. Ho cercato di focalizzarmi sul pallone e di colpirlo nel momento giusto, ho tirato bene ed è andata bene. Siamo riusciti a chiudere la partita.