Darmian ancora una volta uomo copertina: è la sintesi dell’Inter di Conte

Il difensore nerazzurro ha risolto un'altra partita entrando dalla panchina: il suo acquisto si è rivelato azzeccato

Il protagonista che non ti aspetti: l'Inter batte 1-0 il Verona, si cuce sul petto buona parte dello scudetto e ringrazi ancora una volta Matteo Darmian, entrato nella ripresa e ancora una volta decisivo come due settimane fa contro il Cagliari. Il gregario perfetto, simbolo dell'idea di calcio di Antonio Conte, come scrive il Corriere della Sera: "L'uomo copertina è ancora il riservista Matteo Darmian. Aveva già deciso il match con il Cagliari, sigla il gol della liberazione allo stesso modo: salendo dalla panchina e imbucandosi sulla corsia di sinistra. Nella parabola dell'esterno c'è la sintesi dell'Inter di Conte, nessuno è rimasto indietro, tutti sono tornati utili".