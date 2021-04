Inter, Darmian posta le foto del gol al Verona. I tifosi: “Adesso tutti sul tuo carro”

Il giocatore nerazzurro ha risolto la gara che si era fatta complicata e quando ha postato le immagini su Instagram è stato inondato di grazie

Una partita tosta ci si aspettava alla vigilia e partita tosta è stata. Il Verona ha messo in difficoltà l'Inter di Contecon un gioco ben organizzato e duelli fisici all'altezza dei nerazzurri. Quando è arrivato il gol di Darmianè stata una liberazione per l'allenatore e i suoi. E il 25 aprile non sembra un caso. Perché dopo pali e traverse che avevano portato a due pari nelle due giornate precedenti, un palo clamoroso di Hakimi sembrava confermare la maledizione che ha colpito i piedi dei giocatori interisti da qualche tempo. Ma l'esterno marocchino, come a Cagliari, ha servito il suo dirimpettaio, dall'altro lato del campo ed è arrivato un gol che ha fatto riprendere a battere i cuori interisti in ansia davanti alla tv. Messi a dura prova da Handanovic su Faraoni. Abisso ha annullato il gol segnato dall'ex nerazzurro. Successivamente si vedrà un braccio che tocca il portiere nerazzurro. Sarebbe stata una beffa clamorosa. Ma non è arrivata. Così alla fine si è potuto parlare di vittoria.