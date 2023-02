Darmian: “La vittoria con il Porto ci deve dare fiducia per la partita di oggi”

Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro il Bologna: "La vittoria contro il Porto? Sicuramente è stata una partita intensa sotto tutti i punti di vista. Siamo riusciti a portare a casa il risultato, ci deve dare grande fiducia e spinta per affrontare la partita di oggi. Meno punti in trasferta? Noi vogliamo sempre portare a casa i 3 punti, cercheremo anche oggi di scendere in campo per quello: è un dato che non ci fa piacere e che dovremo migliorare, proveremo a farlo già oggi".