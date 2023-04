Velocità e verticalità: occhio al Benfica. C’è un dato che svela lo scenario della doppia sfida

Avversario scomodissimo, il Benfica per l'Inter di Simone Inzaghi. Una squadra che fa della velocità di palleggio e della verticalità le sue armi migliori. E con un attacco che ha segnato in stagione quasi il doppio delle reti dei nerazzurri. Un dato che, secondo il Corriere della Sera, spiega bene quale potrebbe essere lo scenario della doppia sfida:

"Le Aquile portoghesi hanno voglia di dominare il gioco, con velocità, verticalità e gente scatenata là davanti, come sanno bene il Psg (2 pareggi nel girone) e la Juve (2 k.o.): 114 gol stagionali contro i 66 dell’Inter, se pure con 5 partite giocate in più, spiegano abbastanza quale può essere lo scenario di questi 180 minuti per la squadra di Inzaghi, che dovrebbe partire con la coppia Dzeko-Lautaro, Brozovic in regia e Dumfries-Dimarco sugli esterni".