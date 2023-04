Inter, Inzaghi irritato dai rumors sulla panchina. Tra clausola per De Zerbi, Conte e Motta…

I nomi in cima alla lista dell’Inter per il dopo Simone Inzaghi . Si sofferma sul futuro della panchina nerazzurra oggi il Corriere dello Sport, che prima parla dello scenario a sorpresa dell’addio di Simone Inzaghi prima che lo faccia il club, magari dopo aver raggiunto la finale di Champions, poi fa l’elenco dei possibili sostituti. Al primo posto c’è sempre Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton in Premier League.

“Anticipare l’addio è solo un’idea nella testa di Inzaghi, non un proposito fatto e finito. Chiaro, però, che in queste settimane non sia rimasto sordo rispetto ai rumor che rimbalzano con sempre maggiore intensità in merito a chi potrebbe prendere il suo posto alla guida dell’Inter. Ad oggi, il più apprezzato nelle stanze di viale Liberazione sembra essere De Zerbi. Tuttavia, esiste un ostacolo: la clausola di uscita dal Brighton. La cifra oscilla tra gli 8 e 10 milioni di euro e non sarebbe semplice da sostenere per i conti del club nerazzurro. Soprattutto se dovessero venire meno pure i ricavi della prossima Champions. Bisognerebbe ottenere uno sconto dal club inglese, che, però, già con Potter e il Chelsea ha dimostrato di essere particolarmente rigido rispetto a questo argomento.