Alla vigilia di Parma-Fiorentina, Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa. L’allenatore non ha nascosto la delusione per la sconfitta contro Inter e Verona: “Analizzando entrambe le partite, quella con l’Inter e quella con l’Hellas Verona, c’è rammarico, c’è rabbia, c’è delusione. Credo i ragazzi non meritassero di perdere in nessuna delle due gare”.

(parmacalcio1913.com)