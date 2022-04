Davide Lippi: “Dybala? Temo vada all’estero, ma spero non lasci la Serie A”

L'agente ha risposto ad una domanda che gli è stata posta ai microfoni di Skysport sul futuro del giocatore argentino

« Dybala ? Spero non lasci il campionato italiano. Ci impoveriremmo di qualità e sarebbe un dispiacere, è un calciatore di grandi doti». Davide Lippi ha risposto a Skysport ad una domanda sul futuro del giocatore argentino che non ha rinnovato con la Juventus .

L'agente ha anche aggiunto: «Dopo tanti anni con la maglia di una squadra importante e vedere la commozione parla del ragazzo che è e della sua sensibilità. Non è mai semplice andare via da una squadra come la Juve. Spero tanto non vada all'estero ma temo di sì. Ha grande valore e deve restare nel nostro campionato».