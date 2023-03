Davies: “Sono solo, probabilmente ho cinque amici. È un po’ preoccupante…”

"È un po' preoccupante non avere qualcosa da fare, soprattutto quando tutti i tuoi amici hanno un lavoro. La vita da calciatore professionista è fantastica per rilassarsi e divertirsi. Ma dopo l'allenamento non c'è niente da fare. Dal momento che non ho una famiglia e la mia ragazza non vive con me, sono solo. Probabilmente ho cinque amici".