DAZN prova a prendersi tutta la Champions: sfida da 240 mln a Sky

Dopo essere piombata nel mercato della trasmissione delle partite di Serie A, DAZN punta anche alla Champions League. Come riportato da Milano Finanza, infatti, l’emittente del miliardario ucraino Len Blavatnik (26 miliardi il patrimonio stimato) vorrebbe fare en plein per la più importante competizione europea per club.

“L’asta per i diritti tv in Italia si concluderà domani. Tra lunedì e martedì l’Uefa aprirà le buste per trasmettere le gare nelle stagioni 2021-24, oggetto di un’asta che dovrebbe aggirarsi intorno ai 220-240 milioni. Diritti tv che interessano anche a Sky, che tuttavia non può puntare all’esclusività delle immagini e ad Amazon“, scrive Calcio e Finanza.

(Fonte: Calcio e Finanza)