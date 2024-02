-Sfrutti tue caratteristiche nel migliore dei modi e ti fai trovare pronto in area. Noto che sei entrato in punta di piedi ma ti sei preso il tuo spazio. L'intero gruppo vuole dimostrare il suo valore...

Intanto grazie per le belle parole. Per me all'inizio non è stato facile per la categoria superiore. Sono entrato piano piano e ora cerco di ritagliarmi il mio spazio e di contribuire nel migliore dei modi al bene della squadra. Credo sia importante allenarsi bene, con lo spirito giusto ed è facile farsi trovare pronto.