DAZN lancia Pulse, la nuova funzione per le gare in diretta: ecco come funziona

Per aumentare le opzioni in vista della prossima Serie A, DAZN , che nei mesi scorsi si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite del nostro campionato, ha deciso di lanciare la nuova funzionalità, denominata Pulse. Scrive Calcio e Finanza:

"Dazn ha deciso di lanciare Pulse, una nuova funzionalità. Pulse aggiorna lo spettatore su quello che sta succedendo sui campi di calcio mentre l’utente sta guardando lo sport o i contenuti del sito di Dazn. E’ possibile scegliere le partite per le quali si desiderano gli aggiornamenti e Pulse manderà un avviso quando si verifica un momento chiave come un gol o un calcio di rigore. Cliccando sull’avviso si andrà direttamente allo streaming della partita live. Ogni volta che una partita di calcio live diventa disponibile su Dazn, si vedrà un’icona rossa nell’angolo in alto a destra del proprio schermo. Cliccando sull’icona si aprirà un menu con tutte le partite in corso o che stanno per iniziare".