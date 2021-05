GdS – Inter-Roma, pericolo diffidati: Lukaku e altri 2 a rischio Juve. Out…

La situazione in casa Inter tra infortunati, diffidati e squalificati in vista dell'ultimo turno infrasettimanale e il match contro la Roma

L' Inter è già a lavoro per preparare la sfida contro la Roma , in programma mercoledì sera alle 20:45 a San Siro. Nella gara valida per il 36esimo turno di Serie A saranno in diffida Matteo Darmian , Ashley Young e Romelu Lukaku .

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la squadra è tornata in campo questa mattina alle 11 dopo il giorno di riposo concesso da Conte in seguito al successo largo per 5-1 contro la Sampdoria. Nessuno squalificato in casa nerazzurra, mentre restano ai box i lungodegenti Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal.