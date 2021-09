De Biasi: “La Juve non è ancora uscita dall’impasse. Milan? Giusto punti allo scudetto”

Intervenuto a Tutti Convocati il tecnico ha parlato del ruolino della Juve e del Milan di Pioli che punta allo scudetto

"La Juventus non è stata brillantissima, ma questi tre punti servono per il morale. I bianconeri credo non siano ancora usciti dall'impasse di questo inizio stagione, la squadra fa fatica e non riesco a darmi una motivazione. Oggi la Juventus è a 0 come differenza reti, con 8 punti conquistati in 6 partite. Un ruolino di marcia che stride con la qualità della rosa dal punto di vista tecnico. Poi ci sono altre componenti, anche mentali. La Juve avrà qualche difficoltà, Kean a parte, a trovare i sostituti di Dybala e Morata almeno fino alla sosta. Kulusevski sembra la controfigura di se stesso. Il Milan ha fatto una prima parte di stagione molta buona, i ragazzini stanno maturando e l'artefice di questa crescita da parte dei rossoneri è Pioli. E' giusto che il Milan punti allo Scudetto".